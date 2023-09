Xororó revela que irá assistir show de Bruno Mars após homenagem

Banda de Bruno Mars toca "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, no The Town

O primeiro final de semana do Festival The Town rendeu diversos momentos que deixaram o público surpreso. Encerrando o domingo, 3, Bruno Mars emocionou os presentes no evento realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ao tocar “Evidências”, canção eternizada na voz da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na ocasião, John Fossitt, tecladista da banda de Bruno, tocou a canção e fez a plateia do The Town cantar o “hino nacional” do karaokê. “Fomos surpreendidos. Começamos a semana com essa homenagem tão especial”, disse Xororó, pai de Sandy e Júnior, em entrevista ao G1.

“A boa música, seja sertaneja ou qualquer outro estilo, não tem barreiras. É muito gratificante ver a nossa música chegando cada vez mais longe, a novos lugares, novas gerações”, acrescentou.