Ludmilla dará ingressos para show no Rio aos doadores de sangue

Os moradores do Rio de Janeiro vão ter uma oportunidade única para participar do show “Numanice”, da cantora Ludmilla, marcado para ocorrer neste sábado, 8, no Engenhão. A cantora dará ingressos gratuitos para os doadores de sangue que visitarem o Hemorio a partir desta quarta-feira, 5, até sexta-feira, 7.

A ação foi divulgada na tarde desta terça-feira, 4, nas redes sociais da artista e do show “Numanice”. “A causa é nobre demais, há muitas pessoas aguardando nas filas e, junto delas, famílias inteiras na expectativa por bancos de sangue que estão quase sempre vazios. Iniciativas assim são necessárias e bem-vindas para mudar esse cenário”, conta Ludmilla.

Para participar, basta ter acima de 18 anos de idade e cumprir os requisitos de doação de sangue. Os interessados devem comparecer aos postos de coleta do Hemorio, localizados em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, e comunicar que a doação será em nome da campanha “Ludmilla Numanice”.

Os doadores de sangue participantes vão ganhar ingresso individual para o curtir o show Numanice, projeto de pagode de Ludmilla, deste sábado, 8, no setor cadeiras do anel superior do Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

“Ficamos muito felizes em ter o apoio da Ludmilla para incentivar uma causa tão importante. Ela, que já foi uma de nossas embaixadoras, reconhece a responsabilidade em mostrar aos seus fãs o quanto a participação deles na doação de sangue pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas”, detalha Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorio.



Ludmilla volta para Fortaleza com show 'Numanice' em setembro

A cantora Ludmilla retorna a Fortaleza para show no mês de setembro. O anúncio da apresentação da artista foi confirmado na noite desta quinta-feira, 15, nas redes sociais oficiais do ‘Numanice’, projeto de pagode da cantora fluminense.

O show de Ludmilla irá ocorrer no dia 2 de setembro, um sábado, no Marina Park Hotel. A pré-venda para o Numanice em Fortaleza teve início no dia 19 de junho, no site do Sympla. Informações sobre vendas dos ingressos gerais devem ser divulgadas em breve

Esta será a segunda passagem de Ludmilla na Capital este ano. No mês de janeiro, a cantora participou do “Férias na P.I”, que reuniu públicos de diversas idades no show gratuito no Aterro da Praia de Iracema.



Ludmilla canta ‘Numanice’ em Fortaleza 2023

Quando : sábado, 2 de setembro, às 16 horas



: sábado, 2 de setembro, às 16 horas Onde : Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)



: Marina Park Hotel (Avenida Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Vendas gerais: em breve no site Sympla



