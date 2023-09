Netflix: Série de Leandro Hassum é comparada à Brooklyn Nine-Nine

LEIA TAMBÉM Luísa Sonza mostra vida e carreira em série documental da Netflix

“As histórias não têm nada a ver. Apenas calhou de ser ambientada em uma delegacia. (...) Mas ao longo do caminho, por termos roteiristas jovens e antenados, a gente esbarrou nessas referências”, descreve Leandro Hassum.

Em entrevista ao Omelete, o comediante revelou ter assistido “B-99” somente depois de idealizar “B.O.” e explica que a série é uma “‘workplace comedy’ [comédias de ambiente de trabalho] que poderia acontecer em qualquer lugar”.

Afirmando que sua inspiração foi no personagem Michael Scott, da sitcom “The Office”, o ator nega as comparações e diz que “‘B.O.’ vai trazer uma identificação muito grande para o público brasileiro”.



Veja o trailer de "B.O.", nova série da Netflix com Leandro Hassum:

Clique aqui para assistir no Youtube