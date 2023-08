Netflix abre visitação ao navio de ‘One Piece’ no Rio de Janeiro

Navio "Going Merry", da série da Netflix "One Piece", pode ser visitado no Rio de Janeiro até 10 de setembro

Lançado nesta quinta-feira, 31, a série de live-action “One Piece” estreou no streaming da Netflix. Protagonizado pelo ator mexicano Iñaki Godoy – no papel de Monkey D. Luffy, personagem do mangá de mesmo nome que conquistou sucesso mundial – todos os oito episódios da série já estão disponíveis na plataforma.

Para aproveitar a estreia da série animada, o navio "Going Merry", embarcação da tripulação Chapéu de Palha de "One Piece", atracou na orla do Rio de Janeiro. A ação da Netflix faz parte da divulgação da nova série original da plataforma e está aberta à visitação.

