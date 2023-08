Globo investiga briga nos bastidores de "Vai que cola"; entenda o caso

Programa "Vai que Cola", da Globo, tem tensão e briga nos bastidores Crédito: Mariana Ricci/Globo/Divulgação

Após uma série de reclamações de atores e roteiristas do “Vai que cola”, programa humorístico exibido no Multishow e na TV aberta aos domingos, a Rede Globo deu início a uma investigação sobre uma denúncia de agressão física nos bastidores da série. De acordo com o portal F5, uma das atrizes do programa discutiu com um assistente de direção e deu dois tapas no rosto do profissional da "A Fábrica", produtora audiovisual carioca que realiza o programa de humor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O caso de agressão está sendo investigado pela Rede Globo. Segundo o site, a situação é de conhecimento dos atores e roteiristas e o assunto foi levado à direção da emissora e do canal pago. A Globo informa que iniciou as investigações na quarta-feira, 23, e está em contato com as lideranças criativas do programa para solucionar o caso.

LEIA TAMBÉM Ex-atores da Globo estão no elenco de novela da HBO Max “A Globo reafirma que não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e, nesse sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas”, detalha a emissora em nota enviada ao F5. Atores x Roteiristas: entenda a crise nos bastidores de “Vai que Cola” No dia 7 de agosto, André Gabeh, roteirista do “Vai que Cola” foi dispensado de suas funções. Em publicação no seu perfil do Facebook, o autor comenta sobre sua competência profissional ter sido “questionada”. “Apesar dos elogios que me faziam, o elenco do programa não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo direito de não gostar e em uma relação profissional as coisas, para dar certo, têm que funcionar para todos”, disse. SAIBA MAIS Globo é processada em R$ 1 milhão por transfobia no ‘Fantástico’ Nos bastidores, circulam rumores de que a demissão do roteirista principal foi um pedido dos atores por discordarem das piadas e estarem insatisfeitos com o tom de humor da temporada atual. Com a mudança, os roteiristas do programa publicaram uma carta aberta na terça-feira, 22, no qual afirmam estar sofrendo “perseguição” e “abusos psicológicos” e pedem providências.

“Atualmente a atmosfera de trabalho é de apreensão e medo, pois os roteiros recebem diversas críticas infundadas e abstratas. Críticas estas que dizem respeito, na maior parte dos casos, aos gostos pessoais e não à técnica e podem ter consequências desastrosas como a recente demissão do roteirista André Gabeh”, diz o texto que foi enviado aos envolvidos do projeto. Assinado pela equipe de roteiristas da 11ª temporada do “Vai Que Cola", a carta detalha a falta de respeito de um grupo de atores com o trabalho dos escritores, além de comentar que os artistas fazem “difíceis exigências” e dão “críticas infundadas”. “Sempre estivemos abertos a fazer adaptações de maneira que cada ator ou atriz brilhe em cena e fique feliz com seu personagem. Contudo, o que vem acontecendo é uma violência psicológica. (...) Amamos escrever para o "Vai que Cola", mas prezamos muito pela nossa saúde mental e abrir mão dela é inegociável.”.

VEJA TAMBÉM Globo corta Renato Aragão do Criança Esperança: ‘Não foi convidado’ Cacau Protásio se manifesta sobre demissão de roteirista do “Vai que Cola”: A atriz Cacau Protásio se manifestou na quarta-feira, 23, após ser relacionada com os recentes conflitos ocorridos nos bastidores do “Vai que Cola” que desencadearam na demissão do roteirista André Gabeh. “Sou funcionária da Globo há mais de 11 anos. (...) Como qualquer outro funcionário da empresa, eu não tenho o poder de demitir, nem de admitir ninguém. Eu jamais ‘tirei’ trabalho de ninguém, pelo contrário, além de atriz, sou empresária e emprego diversos funcionários em minhas lojas. Quem convive comigo sabe o quanto eu respeito e trato todos que estão a minha volta com igualdade, e muito respeito”, inicia a publicação no Instagram.