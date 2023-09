Lula come baião com carne de sol com pequeno grupo antes de seguir para Juazeiro

Presidente segue para Juazeiro do Norte, de onde embarca para visita ao Rio Grande do Norte

Após o evento desta manhã na sede do Banco do Nordeste (BNB) no bairro Passaré, em Fortaleza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoça no local. No cardápio, baião com carne de sol, combinação tipicamente cearense. Na sobremesa, sorvete de coco.

Almoçam com o presidente o presidente do BNB, Paulo Câmara, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT).