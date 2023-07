Férias em Fortaleza: onde comer os melhores petiscos das barracas

Além do banho de mar, a ida à praia proporciona uma experiência gastronômica muito apreciada por turistas e moradores. Confira roteiro!

Julho é o mês das férias escolares e muitas famílias cearenses e de fora aproveitam esse período nas praias da Capital. Além do banho de mar, a ida à praia pode ser combinada com um giro gastronômico pelas diversas barracas instaladas na orla de Fortaleza.

Desde a Sabiaguaba até a Barra do Ceará, há espaços e opções variadas para apreciar a paisagem natural e a culinária cearense. Os petiscos costumam ser os mais pedidos, tanto pelo preço mais acessível como pela praticidade, mas também há outros pratos que fazem sucesso entre os cearenses e turistas.

Caranguejo e camarão costumam ser opções populares nas barracas de praia, assim como a batata e a macaxeira frita. Há também outros alimentos que chamam atenção, como a lula, carne de sol, peixe frito e feijão verde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, a Praia do Futuro, a avenida Beira Mar, a Praia da Leste Oeste e a Barra do Ceará são alguns dos pontos da cidade que atraem cearenses e turistas para degustar alimentos nas barracas e quiosques instalados em cada região.

Férias em Fortaleza: Saiba onde fazer aulas de surfe

Nesses locais, os clientes encontram desde pratos tradicionais com elementos clássicos do mar até receitas mais elaboradas.

Além do cardápio e paisagens atrativas, alguns desses espaços apostam na música ao vivo e estruturas semelhantes a de restaurantes mais requintados para atrair públicos diversos.

O Vida&Arte conversou com diversos estabelecimentos instalados na orla de Fortaleza para saber quais são os petiscos e pratos mais pedidos e apreciados pelo público. Confira a seguir a seleção.

Peixe frito do Gran Maré Crédito: Reprodução/Instagram

Comidas de barracas de praia: Sabiaguaba

Um dos locais procurados para contemplar o pôr do sol é o Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba. Dentre os quiosques instalados no local está o Gran Maré, que cria pratos saborosos a partir de clássicos do mar.

Opções tradicionais da culinária local como peixe frito (podendo ser tilápia ou pargo, custando a partir de R$ 80), camarão alho e óleo (R$ 50) e carne de sol (R$ 85) são os pratos mais vendidos do quiosque. Há também o Capitão da Maré (R$ 42), prato feito a partir de camarões marinados no vinho branco, empanados na farinha panko, finalizados com cream cheese e geleia de pimenta da casa.

Férias em Fortaleza: momento certo para patinar na Beira-mar

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-07-2023: Comidas de praia. Pratos mais pedidos da barraca de praia Atlantidz, na Praia do Futuro. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Comidas de barracas de praia: Praia do Futuro

A Praia do Futuro é uma das mais procuradas por quem deseja uma barraca com uma grande estrutura. A Atlantidz é uma das mais famosas da região, inspirada na lendária ilha de Atlântida.

O caranguejo é uma das entradas mais procuradas, custando R$ 34,90 a porção com três unidades. Também não pode faltar o camarão crocante, feito na farinha panko, recheado com cream cheese, ao molho de mostarda e mel. Custa R$ 59,90 a porção com 300g. Outra opção é a lula à milanesa, que custa R$ 54,90 a porção com 300g.

Feijão verde Crédito: Divulgação

Comidas de barracas de praia: Barra do Ceará



O calçadão Vila do Mar, localizado na Barra do Ceará, reúne diversas barracas. Um dos estabelecimentos da região é o El Cabron, que oferece petiscos variados e música ao vivo de quinta a segunda.

O camarão empanado e o peixe frito costumam ser os mais pedidos, além do feijão verde à moda, que leva ovo de codorna, queijo, carne de sol, bacon e torresmo. O prato custa R$ 32.

Férias no Ceará: Sesc promove programação gratuita no mês de julho

Peixe frito da Barraca do Haroldo Crédito: Divulgação

Comidas de barracas de praia: Praia da Leste

A Barraca do Haroldo, localizada na Praia da Leste, também é uma opção para curtir o mar e a culinária cearense. O espaço funciona todos os dias, de 9h às 18 horas, e todo domingo e feriado conta com música ao vivo.

Os pratos mais pedidos são a tilápia (R$ 75), a batata frita (R$ 15) e as bolinhas de queijo e peixe (R$ 15).

Comidas de barracas de praia: Beira-Mar

A caminhada matinal, apreciação do pôr do sol, banho de mar e o passeio de noite são motivações que levam o público para a avenida Beira Mar. Por lá não faltam opções de barracas para dar uma pausa e apreciar culinárias variadas.

Um dos estabelecimentos instalados por lá é a barraca KGB, em frente ao Hotel Beiramar, que através da decoração vintage teletransporta os clientes para outras décadas do passado. O espaço funciona todos os dias, das 8h às 22h30min. Os petiscos que se destacam por lá são o camarão empanado, carne sol com batata frita e costelinha suína ao molho, com preços a partir de R$ 20.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-07-2023: Comidas de praia. Pratos mais pedidos da barraca de praia KGB, na Praia do Náutico. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Férias em Fortaleza: Mercado dos Pinhões celebra 85 anos com programação gratuita

Comidas de barracas de praia: Onde encontrar em Fortaleza

Gran Maré

Quando: de quarta à segunda, das 15h às 22 horas

Onde: R. Sabiaguaba, 430 - Sabiaguaba

Instagram: @gran.mare

Barraca Atlantidz

Quando: todos os dias, das 8h às 18 horas

Onde: Av. Clóvis Arrais Maia, 5695

Instagram: @atlantidzoficial

Barraca KGB

Quando: Todos os dias, das 8h às 22h30min

Onde: Av. Beira Mar, 3101 - Meireles

Instagram: @kgbbarraca

Barraca do Haroldo

Quando: Todos os dias, de 9h às 18 horas

Onde: Presidente Castelo Branco, 1300

Instagram: @barraca_do_haroldo

El Cabron

Quando: quinta, de 8h às 22 horas, sexta a terça, de 8h às 20 horas

Onde: R. José Roberto Sales,

781 - Barra do Ceará

781 - Barra do Ceará Instagram: @elcabronpraia

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui