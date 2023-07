De Portugal a Fortaleza: onde comer doces portugueses na Capital

O engenheiro mecânico e cozinheiro Gabriel Rosa, 41, cresceu na cidade de Fátima, em Portugal, com influências culinárias da mãe e da avó. As tardes eram divididas em horas observando a produção caseira de pratos típicos portugueses, principalmente os doces.

As referências impulsionaram o gosto pela criação na cozinha e inspiraram o desenvolvimento da seção de sobremesas do Tasquinha Portuguesa, empreendimento gerido em conjunto com a sócia Írismaia Mendes.

Os ingredientes básicos da culinária do país - ovos, açúcar, farinha, manteiga, leite e amêndoas - e os modos de preparo descritos nos livros de receitas da família se transformam em quitutes que viraram destaque do restaurante aberto em 2019.

A vitrine expõe, entre preços que variam até R$15, iguarias características de cada região, a exemplo da Sericaia - torta de laranja e canela típica dos arredores da cidade de Alto Alentejo -, e o Salame de Chocolate, comum nas datas festivas.

Cestinho de Amêndoas do B.LEM Crédito: FÁBIO LIMA

"Trabalhamos basicamente com tudo, mas os doces são os mais procurados. Eles são muito particulares, levam insumos que eram abundantes na região que foi criado e tem história para ter sido perpetuado", detalha Gabriel.

Esta memória histórica foi decisiva para que os itens ultrapassassem gerações desde quando foram inicialmente confeitados por padres e freiras. Com os movimentos migratórios, os doces foram exportados para outras nacionalidades e, consequentemente, se popularizaram em diferentes países.

Doces portugueses em Fortaleza: B.LEM

De acordo com Victor Costa, responsável pelas relações públicas da franquia B.LEM do Shopping Iguatemi, a gastronomia portuguesa conquista cada vez mais os moradores e turistas de Fortaleza.

Fortaleza, CE, BR - 27.06.23 Tasquinha Portuguesa, cafeteria especializada em doces portugueses (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

"Muitos clientes relatam que quando estão provando nossos produtos acabam tendo uma memória afetiva de doces feitos pela avó, essa sensação de estar em Portugal", pontua.

Talvez a sensação seja resultado da consistência crocante e recheio cremoso do carro-chefe, o Pastel B.LEM (R$26,80 por duas unidades) - releitura do tradicional Pastel de Belém -, da mistura de texturas dos ingredientes presentes no Cestinho de Amêndoas (R$19,40) e do toque açucarado do Travesseiro de Sintra (R$22,40) em massa folhada.

Se quiser um pouco mais de chocolate, a conhecida guloseima da cidade de Sintra pode ganhar um pouco de Nutella em opção disponível por R$20,40.

Sorvete de creme com doce de tomate do Marquês da Varjota Crédito: AURÉLIO ALVES

O projeto, que também tem unidade no Shopping RioMar Fortaleza, nasceu a partir da ideia de dois amigos, Pedro Nogueira e João Baroni, para introduzir o conceito das redes de padarias de Portugal no Brasil.

Depois de estabelecer espaço em capitais como São Paulo, a rede de Fortaleza segue o atendimento no comando das sócias Silvia Lobo e Ivana Gomes. O conceito é oferecer produtos artesanais de alta qualidade que "despertem nostalgia" nos clientes e possuem autenticidade.

Doces portugueses em Fortaleza: Marquês da Varjota e Casa Portuguesa

Em funcionamento desde 2010, o restaurante português Marquês da Varjota oferece tradição portuguesa ao público. Mesmo com o sucesso dos pratos salgados, as receitas de doces também não ficam para trás. Uma dsa pedidas é o Tarte de Amêndoas (R$27,50), produzido com massa caramelizada.

"Nossos doces são mais tradicionais e não alteramos as receitas. Além dos que estão no cardápio, também fazemos outros por encomenda, como o Toucinho do Céu e Pão de Ló de Ovar", ressalta a proprietária Berta Castro.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-06-2023: Pastel de nata. Doces Portugueses. Marques da Varjota. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Já os pratos da Casa Portuguesa, localizada na avenida Desembargador Moreira, ganham um toque de modernidade. O cliente pode escolher entre sobremesa na taça (disponível por R$21,90 nos sabores Cheesecake, Amora, Maracujá, Limão, Goiaba, Frutas Vermelhas e Damasco) ou em porção (disponível por R$19,95 nos sabores Brigadeiro, Ferrero Rocher, Pistache e mais). A Casa também tem opções diet a partir de R$12.

Doces portugueses: Onde encontrar em Fortaleza

Tasquinha Portuguesa

Onde: rua Olavo Bilac, 1032 - São Gerardo



rua Olavo Bilac, 1032 - São Gerardo Quando: segunda a sexta, das 11h às 21h30min; sábado e domingo, das 9h às 21h30min



segunda a sexta, das 11h às 21h30min; sábado e domingo, das 9h às 21h30min Mais infos: Instagram

B.LEM Padaria

Onde: Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)



Shopping Iguatemi (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quando: segunda a sexta-feira, das 09h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas



segunda a sexta-feira, das 09h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas Mais infos: Instagram

Marquês da Varjota

Onde: rua Frederico Borges, 426 - Meireles



rua Frederico Borges, 426 - Meireles Quando: segunda-feira a domingo, das 11h30min às 23h30min



segunda-feira a domingo, das 11h30min às 23h30min Mais infos: Instagram

Casa Portuguesa

Onde: BS Design (av. Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota)



BS Design (av. Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota) Quando: segunda-feira a sábado, das 6h30min às 22 horas; domingos e feriados, das 07h às 22 horas

