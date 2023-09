Regis Danese passa por cirurgia e pode receber alta no domingo

Kelly Danese, esposa do cantor gospel, publicou vídeo sobre o estado de saúde do artista. Ele sofreu um acidente de carro em viagem para Goiás e segue internado na UTI

A esposa do cantor gospel Regis Danese publicou um vídeo no instagram nessa quinta-feira, 31, atualizando os fãs com notícias sobre o estado do artista. Regis sofreu um acidente de carro em uma viagem a Ceres, Goiás, na última quarta-feira, 30.

Kelly Danese conta que o marido operou o intestino delgado, que foi perfurado por conta do impacto no acidente, e está bem. “Graças a Deus, ele está estável. Está com muita dor, normal… Ele está na UTI para se recuperar”, diz ela no vídeo.

O cantor gospel passou por uma laparotomia seguida de uma enterorrafia - que é a abertura do abdômen e a sutura feita no corte do intestino, respectivamente. A cirurgia durou cerca de 2 horas.