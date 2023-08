Jão anuncia show em Fortaleza em 2024; saiba data e local

Com novo disco, Jão revela datas da turnê nacional em 2024; músico fará show em Fortaleza no mês de abril

O cantor Jão anunciou nesta quarta-feira, 16, as datas da sua turnê nacional. Intitulada “Superturnê”, os shows do músico vão passar por diversas cidades do Brasil, como São Paulo, Manaus, Goiânia, Recife e Florianópolis

Em Fortaleza, Jão fará show no dia 13 de abril, um sábado. A apresentação do músico na capital cearense será realizada no Colosso, no bairro Edson Queiroz.

Com valores de inteira de R$ 350 a R$ 900, as vendas dos ingressos para os shows abrem nesta quinta-feira, 17, a partir de meio-dia no site do músico. Haverá também o ingresso social, com valores de R$ 108 a R$ 760, para o público que levar 1kg de alimento não-perecível na data do evento.