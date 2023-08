Faustão quer ‘sair andando’ em hospital, diz médico cardiologista

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com atualizações médicas, o apresentador está respondendo bem ao pós-operatório.

Com 73 anos de idade, Faustão realizou o transplante de coração no domingo, 27, e segue em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhar a adaptação do órgão transplantado.

Segundo o cardiologista Fernando Bacal, o comunicador está “evoluindo dentro do esperado” e “já quer sair andando”.