Nattan, Mari Fernandez e mais fazem show em Fortaleza em dezembro

Festival de música em Fortaleza irá reunir nomes do forró e piseiro, como Nattan, Mari Fernandez, João Gomes, Xand Avião e Tarcísio do Acordeon, em dezembro

A segunda edição do Viiixe já tem data marcada para ocorrer em Fortaleza. Previsto para ser realizado no dia 9 de dezembro, o Festival de Forró e Piseiro sairá em turnê com grandes nomes dos gêneros musicais por diversas cidades do Brasil.

Com nova programação formada por Mari Fernandez, Felipe Amorim, Priscila Senna, Ávine, Zé Cantor e Iguinho & Lulinha, o evento de 2023 também será realizado nas cidades de Belém, no dia 6 de outubro, e no Rio de Janeiro, em 19 de novembro.

O festival deste ano também irá contar com Nattan, Zé Vaqueiro, Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, atrações que participaram da primeira edição do Viiixe em Fortaleza, ocorrida em maio de 2022.