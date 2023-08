João Gomes parou de beber quando soube que seria pai

O cantor João Gomes diz ter parado de beber após a notícia do primeiro filho com Ary Mirelle. Segundo ele, o consumo de álcool antes dos shows era recorrente, mas agora quer estar atento à vida com o filho.

"Estou melhorando. Antes bebia muito para fazer show e estou deixando esse costume para prestar atenção nas coisas, estar disposto. Parei de beber. Quero cuidar mais da saúde. Os amigos e a família estão felizes. Foi uma novidade que veio para melhorar a vida", disse o cantor em entrevista ao Gshow.

Aos 20 anos, o cantor revela não ter medo de ser um pai jovem. Ao contrário, o primeiro filho do casal foi um pedido à namorada. "Eu queria muito e não me assusta ser pai jovem, estou me preparando tem tempo. Queria que fosse cedo, ter avós novos, aproveitar a vida e ter alguém do nosso lado é muito melhor. A gente já queria, até quando a gente só ficava eu já tinha pedido, porque gosto muito dela”, conta.

Ary está com 3 meses de gravidez e tem sido atendida nos desejos que a maternidade proporciona, conforme explica João.