Nattan cancela shows em Minas Gerais após diagnóstico de dengue

O cantor Nattan cancelou dois shows marcados para ocorrer neste final de semana em Minas Gerais. De acordo com o comunicado divulgado nesta sexta-feira, 7, pela equipe do músico, Nattan foi diagnosticado com dengue e deverá ficar três dias em repouso.

“Seguindo orientações médicas, ele deverá manter repouso por três dias para recuperação adequada.”, detalhou a nota. Nesta sexta-feira, 7, o cantor cearense se apresentaria na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, durante a programação do 49º Expomontes.

Na ocasião, Nattan será substituído pela dupla Clayton e Romário, conforme afirmou a assessoria de imprensa do evento mineiro. O público que desejar o reembolso do ingresso poderá solicitar no dia 31 de julho, na sede da empresa localizada no Montes Claros Shopping.

Já no domingo, 9, Nattan faria um show na cidade de Curvelo, também em Minas Gerais, durante a 41ª edição do “Forró de Curvelo”.

No início da noite desta sexta-feira, 7, Nattan compartilhou uma foto no Story do seu Instagram mostrando o atendimento médico. “Acordei com febre muito alta, náusea e dor no corpo todo”, escreveu o músico na publicação.



