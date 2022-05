Festival Viiixe movimenta Fortaleza com forró e piseiro neste sábado, 7

O evento vai contar com os cantores Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan

A “nata da nata” do forró e do piseiro atual vai movimentar Fortaleza na noite deste sábado, 7 de maio. Os cantores Xand Avião, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes e Nattan pretendem resgatar o ritmo e a cultura nordestina com o Festival Viiixe. Os portões da festa devem ser abertos a partir das 19 horas, no Marina Park Hotel. O evento promete fazer frente com grandes festivais nacionais.

O Viiixe está previsto para acontecer em 17 diferentes capitais brasileiras com um lineup que tem feito muito sucesso nos últimos meses, principalmente pelas redes sociais e plataformas de streaming.

O cantor João Gomes é um exemplo disso. Ele chegou a alcançar mais de um bilhão de visualizações no YouTube com apenas sete meses de carreira.

Os demais artistas do festival também não ficam atrás. Geralmente figuram entre os mais ouvidos das playlists dos brasileiros, como os cearenses Nattan, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, que fazem parte do movimento de novos nomes do piseiro.

Juntando-se à nova geração, Xandy chega trazendo mais de 20 anos de estrada percorrida ao som de muito forró. Conhecido nacionalmente, o Comandante estará em todas as apresentações do festival, que segue ainda por capitais de todas as regiões do País.

Festival Viiixe

Quando: sábado, 7 de maio, a partir das 19 horas

Local: Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Quanto: R$220 (arena), R$640 (camarote) e R$760 (longe). Preços de inteira

Ingressos e mais informações, clique aqui



