Marília Mendonça com Mari Fernandez? IA cria feat entre cantoras

Inteligência Artificial (IA) reúne vozes de Mari Fernandez e Marília Mendonça em feat; cantora cearense se emociona com a parceria

Mari Fernandez foi surpreendida após ouvir um áudio de um feat entre ela e Marília Mendonça. Dona dos hits sertanejos “Eu gosto assim” e "Comunicação falhou”, a cantora lançou recentemente a música “Quando tem sentimento” e desde sempre se declarou fã de Marília Mendonça.

Com a popularização das inteligências artificiais (IA), foi divulgado uma versão de Marília cantando a nova música da cearense. Considerada a principal voz feminina do sertanejo, Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, durante um acidente aéreo.

Sabendo do carinho da artista cearense por Marília, um fã de Mari reuniu as vozes das cantoras e criou uma parceria entre as duas na música “Quando tem sentimento”.

“Dos dois maiores sonhos que tinha, o primeiro, conhecê-la, Deus me deu o prazer. O segundo era ter gravado uma música com ela, por isso ver esse áudio me deixou muito emocionada!”, disse Mari, ao ouvir o feat criado por IA.

Em seu perfil no Instagram, a cearense de 22 anos se emocionou ao relembrar de quando conheceu Marília e de ouvir suas vozes unidas, mesmo que artificialmente.

“Recebi esse vídeo de um fã e quase chorei de emoção. Todos vocês sabem que a Marília sempre foi minha maior inspiração para compor e cantar. Ai como eu queria ter tido a felicidade de me encontrar com ela nas estradas, dividir palco e quem sabe até gravar uma música juntas”.



