Gratuito: Bloco Pra Quem Gosta É Bom se apresenta no TJA em setembro

O Theatro José de Alencar (TJA) está com diversas programações culturais para os próximos meses. Marcado para ocorrer em setembro, o bloco Pra Quem Gosta É Bom fará apresentação gratuita no TJA.

Com um repertório de sucessos e que agrada o público de todas as idades, o bloco carnavalesco realizará o evento especial que promete apresentar os principais hits do Carnaval no jardim do Theatro.

A apresentação do grupo irá ocorrer no dia 17 de setembro, um domingo, e será gratuita. Informações sobre horário do evento serão divulgadas em breve.