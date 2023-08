Mc Marcinho se inspirou em Xuxa para hit "Glamurosa"

Grande nome do funk no Brasil, Mc Marcinho já tinha revelado anteriormente que tinha se inspirado na apresentadora Xuxa para um de seus maiores hits, "Glamurosa"

Conhecido como “Príncipe do Funk” , Mc Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos. Ele estava internado desde junho com problemas de insuficiência cardíaca e renal, mas seu quadro se agravou no último mês. O cantor deixa um legado como um dos principais nomes do funk no Brasil.

Em uma entrevista concedida ao apresentador Pedro Bial, em 2022, ele expressou sua gratidão às duas e explicou o motivo da inspiração em Xuxa para a música. “O ‘rainha do funk tem a ver com a Xuxa. Porque ela é nossa rainha. Era considerada a rainha dos baixinhos, mas ela é a rainha do funk”, sustentou ele.

“Ela foi uma das primeiras a bater no funk que era funkeira, que não tinha preconceito e levava todos os MCs, os artistas do funk em seu programa”, relembrou o funkeiro, afirmando ficar emocionado por ser “muito grato”.

“Eu passei a ser um cara conhecido no Brasil todo e até mesmo fora do Brasil justamente por causa do programa da Xuxa e por causa do programa da Regina Casé”, contou.

Mc Marcinho: Referência do romantismo no funk

Mc Marcinho também expressou por meio da letra de “Glamurosa” que gostava de ser referência do romantismo no funk. Suas canções eram conhecidas por fugirem do estereótipo do gênero de músicas com letras de apelo sexual. Com isso, o cantor se tornou um dos grandes precursores do funk melody.

“O amor, ele é para sempre, né? Você vê nas canções de Roberto Carlos, Djavan, que as músicas desses caras são eternas, e quando você fala de amor vai perpetuando, vai passando de geração”, declarou.