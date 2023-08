Músicas de Mc Marcinho: relembre sucessos do Príncipe do Funk

Relembre músicas como Glamurosa e Rap do solitário do funkeiro carioca Mc Marcinho Crédito: Reprodução/Instagram

O funkeiro Mc Marcinho foi um dos grandes precursores do funk melody no Brasil. Hits como "Glamurosa" e "Rap do Solitário" fazem parte da playlist dos brasileiros até os dias atuais. O cantor está em "estado gravíssimo", informou a assessoria do MC. Músicas com letras centradas em temáticas românticas e sem apelo sexual, o funk melody ganhou a cara de MC Marcinho, e o artista ficou conhecido como o "Príncipe do Funk". Músicas de Mc Marcinho: relembre os sucessos Confira abaixo lista com quatro canções do funkeiro:

1 . Glamurosa A lista não poderia iniciar com outra música, já que Glamurosa foi o maior sucesso do cantor e fez parte da adolescência de muitos brasileiros nos anos 2000. O hit de 2001 de vez em quando faz parte de repertório de festas e sempre gera nostalgia e comoção quando é reproduzida. Uma curiosidade, que foi revelada pelo Mc Marcinho, é que a canção foi inspirada na Xuxa, a Rainha dos Baixinhos. 2. Rap do Solitário A música Rap do Solitário foi uma das músicas que apresentou o Mc Marcinho para o cenário musical brasileiro. A canção apresenta uma letra que exalta a mulher, uma característica marcante das composições do artista. 3. Garota nota 100