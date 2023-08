As Tartarugas Ninja tem sessão especial em shopping de Fortaleza

Cinema do Shopping Benfica em parceria com a loja Reboot Comic fará pré-estreia de "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" Crédito: Divulgação

Neste domingo, 27, o Shopping Benfica irá promover uma sessão especial de pré-estreia de “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, longa-metragem previsto para ser lançado nos cinemas na próxima quinta-feira, 31. Realizado pela Reboot Comic Store, loja especializada em quadrinhos e artigos do universo geek, a sessão especial terá início às 10 horas e os ingressos para o evento já podem ser adquiridos com o estabelecimento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com valor de R$ 35, o ingresso dá direito a entrada no cinema, e combo de pipoca com refrigerante individual. Os interessados em participar do CineReboot de “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” podem adquirir os ingressos entrando em contato com a Reboot Comic Store via mensagem privada no Instagram ou no WhatsApp.