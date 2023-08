Percy Jackson: série ganha teaser e data de estreia; veja vídeo

O personagem Percy Jackson, protagonista da saga de livros “Percy Jackson e os Olimpianos”, receberá mais uma adaptação. Dessa vez, a produção do streaming Disney Plus apresenta uma série, com data de estreia anunciada para 20 de dezembro.

A obra, desenvolvida pelo escritor Rick Riordan, aborda a descoberta do parentesco entre Percy e Poseidon, seu pai, e as adversidades que o garoto passará após ser acusado de roubar o Raio-Mestre de Zeus. O primeiro volume foi publicado originalmente em 2005.

No serviço de streaming, o intérprete do semideus é Walker Scobell, que atuou lado a lado com o ator Ryan Reynolds no filme “Projeto Adam” (2022). Os parceiros de Percy, Annabeth Chase e Grover, apresentam Leah Jeffries e Aryan Simhadri em seus papéis, respectivamente.