"As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" libera teaser e data de estreia

Em sua dublagem original, a animação conta com as vozes de Paul Rudd, Jackie Chan e Post Malone; confira o teaser e a data de estreia

O estúdio Paramount Pictures divulgou nesta segunda-feira, 6, o teaser da animação “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” (“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, em seu título original), dirigida por Jeff Rowe.

O longa segue os atos heróicos dos irmãos Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo. Os quatros tentam ser considerados adolescentes normais pela população, como sua amiga April O’Neil.

A produção fica a cargo do comediante Seth Rogen, conhecido por “Superbad - É Hoje”, além de Evan Goldberg e James Weaver. Na versão original do filme, o ator Jackie Chan dublará o rato Mestre Splinter, responsável pelo treinamento das Tartarugas Ninja.

Outros nomes também estrelam a dublagem em inglês de Caos Mutante. Entre eles estão os artistas Paul Rudd, Hannibal Buress, John Cena, Ice Cube, Post Malone e Maya Rudolph.

O filme “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” tem data de estreia prevista para 31 de agosto de 2023 nos cinemas brasileiros.

As Tartarugas Ninja - Caos Mutante: Origem do quarteto

As quatro tartarugas antropomórficas com nomes de artistas do Renascimento – Leonardo [da Vinci], Raphael, Donatello e Michelangelo – foram criadas por Peter Laird e Kevin Eastman para o quadrinho “Teenage Mutant Ninja Turtles #1”, de 1984.

A última aparição dos irmãos mutantes foi na animação de 2019 “Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles”, um crossover de Tartarugas Ninja e Batman.

As Tartarugas Ninja - Caos Mutante: Comparações com Aranhaverso

Os traços de “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante” foram comparados ao filme “Homem-Aranha no Aranhaverso”, de 2018. No Twitter, os internautas agradeceram ao longa animado da Sony Pictures por influenciar a estética da animação.

agradeço todo santo dia por aranhaverso ter sido lançado pq mudou as animações e deixou todas belíssimas https://t.co/EGtzBpI8h1 — moria (@lustforchuuya) March 6, 2023

As Tartarugas Ninja - Caos Mutante: Confira o teaser

Com lançamento previsto para 31 de agosto de 2023 nos cinemas nacionais, confira o teaser da animação de Tartarugas Ninja.



Veja o teaser direto no YouTube

