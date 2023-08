Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 24, até domingo, 20

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 24 de agosto (24/08), até domingo, 27 de agosto, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Parangaba, Iguatemi, Via Sul e Dragão do Mar.

A Chamada



Um dia na vida de um executivo de banco que, ao sair de casa para levar os filhos na escola, descobre uma bomba abaixo do assento de seu carro. Em uma corrida frenética para desvendar como desativar a bomba e descobrir a identidade do criminoso, ele e seus filhos passarão por situações de tirar o fôlego, uma vez que se saírem do veículo, a bomba explodirá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o trailer