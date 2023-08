Festival de hambúrguer artesanal chega a Fortaleza em setembro

Segundo o idealizador do evento, Fernando Reis, a ocasião é uma oportunidade para a celebração da culinária local e para que os estabelecimentos explorem a criatividade na preparação dos hambúrgueres. “Os chefs foram convidados a criar três tipos de hambúrguer e dois acompanhamentos com a ideia de 'gourmetizar' uma experiência rotineira”, explica Reis.

Além de Fortaleza, o festival já visitou outras cidades como São Paulo, Recife e Brasília. O cardápio do evento é dividido em duas categorias - Tradicional e Plus - com menus e preços fixos para almoço e jantar.

A cada menu vendido no Burger Gourmet também será estimulada a doação de R$2 para o Instituto Primeira Infância (Iprede). A organização é voltada para atender crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade, focado em promover desenvolvimento na primeira infância. A doação é opção e o valor é adicionado à conta final do cliente.

Assim como o Fortaleza Restaurant Week - voltado para restaurantes de alta gastronomia - que aconteceu entre 13 abril a 13 maio deste ano, ele é organizado pelo Brasil Restaurant Week, festival gastronômico que ocorre em todo o País.

Os 20 restaurantes que participarão do festival ainda serão divulgados. As informações sobre o evento podem ser acompanhadas no site ou no perfil do Instagram (@burgergourmetbrasil).

1º Edição Fortaleza Burger Goumet

Data: 1º de setembro a 1º de outubro

Valores de menu (almoço e jantar): Tradicional - R$39,90 / Plus - R$49,90