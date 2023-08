Programação gratuita celebra trajetória do diretor Amir Haddad

O primeiro dia, 29 de agosto, é sediado na Vila das Artes e começa com uma Vivência Teatral da atriz cearense Lua Ramos. Ela falará sobre a linguagem cênica que media os processos criativos do grupo Tá Na Rua, coletivo teatral que foi fundado pelo mineiro. Em seguida, acontece o lançamento do livro “Amir Haddad de todos os teatros” e será aberta uma roda de conversa com Amir Haddad.

Fortaleza recebe nos dias 29 e 30 de agosto o Projeto Cirandeiro, programação cultural gratuita que celebra a contribuição do diretor e ator mineiro Amir Haddad , 86 anos, para a arte cênica brasileira. As atividades previstas contam com a presença do homenageado.

Na quarta-feira, 30, último dia da programação, o documentário “Cirandeiro em III Atos” será apresentado no Cineteatro São Luiz com a presença de Claudio Boeckel, diretor do longa. O filme retrata a trajetória de 50 anos de Haddad no cenário teatral brasileiro. O livro que narra vida e pensamentos do ator também será reverenciado na noite.

Saiba quem é Amir Haddad

Amir Haddad é um importante nome para a arte cênica brasileira, com mais de 100 espetáculos e 400 peças dirigidas. Seu trabalho mais recente foi a direção de "Virgínia", peça inspirado na obra da escritora inglesa Virgínia Woolf. A peça marca a estreia da atriz Cláudia Abreu no formato monólogo.

Apesar de gratuito, a parte da programação do evento que acontece no Cineteatro terá distribuição de ingressos, que podem ser retirados virtualmente no Sympla ou na bilheteria do equipamento cultural. Os ingressos são limitados.



Projeto Cirandeiros



Quando: 29 e 30 de agosto

29 e 30 de agosto Onde: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro) e Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Praça do Ferreira - Centro)



Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro) e Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Praça do Ferreira - Centro) Horário: A partir das 18h

A partir das 18h Entrada: Gratuita. Para o Cineteatro São Luiz é preciso fazer retirada de ingresso via Sympla ou na bilheteria do equipamento

