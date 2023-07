Peça com Vera Fisher estreia em setembro no Cineteatro São Luiz

Vera Fischer vem a Fortaleza em setembro com o espetáculo “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”. Marcada para ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de setembro, a peça teatral será apresentada no Cineteatro São Luiz.

Com texto do escritor Eduardo Bakr, o espetáculo inédito terá direção de Tadeu Aguiar, de “Quatro faces do amor” e “A cor púrpura”. A peça de comédia conta a história de uma mulher de 70 anos de idade, vivida por Vera Fischer, que tem que conviver com a noiva do seu filho único.

“Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito” marca o retorno da atriz aos palcos e celebra seus 55 anos de carreira. Além de Vera Fischer, o espetáculo terá os atores Rafael Sardão e Marta Paret no elenco.

Os ingressos para a peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito” já estão disponíveis no site do Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz, com valores de inteira de R$ 164 a R$ 244.

Espetáculo “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, com Vera Fischer

Quando : dias 8 e 9, às 19 horas, e 10 de setembro, às 18 horas



: dias 8 e 9, às 19 horas, e 10 de setembro, às 18 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : de R$ 164 a R$ 244 (valores de inteira)



: de R$ 164 a R$ 244 (valores de inteira) Ingressos: no Sympla e bilheteria do Cineteatro São Luiz



