Cláudia Abreu encerra contrato com a Globo e migra para streaming

A atriz tinha contrato fixo com a emissora carioca desde 1986; papel em série da Prime Vídeo é o próximo projeto de Cláudia Abreu

Após 37 anos de emissora, a atriz Cláudia Abreu encerrou seu contrato fixo com a Globo. O papel de uma médica na série “Sutura”, uma produção da plataforma de streaming Amazon Prime Video, é apontado como o projeto da atriz após a carreira na TV aberta.

A história gira em torno de um rapaz que salva a vida de um amigo de uma comunidade de São Paulo. O protagonista será obrigado pelos criminosos da área a realizar mais atendimentos médicos. A informação é da colunista Patrícia Kogut, do O Globo.

O último trabalho da atriz foi em "Desalma”, série do Globoplay, cancelada após a segunda temporada. Cláudia chegou a ser convidada para “Todas as Flores” (2022) e “Mar do Sertão” (2022), mas optou por ficar de fora das produções.

Na emissora, a atriz estrelou novelas como "Que rei sou eu?" (1989), "Barriga de aluguel" (1990), "Celebridade" (2003), "Belíssima" (2005) e "Cheias de charme" (2012). Também esteve nas séries "Anos rebeldes" (1992), "A comédia da vida privada" (1995), "A vida como ela é" (1996) e "Labirinto" (1998), entre outras. Além de atuar, também foi roteirista em um monólogo inspirado na vida da escritora inglesa Virginia Woolf.

