Gilmar de Carvalho é homenageado em exposição no Porto Iracema

O Porto Iracema das Artes, instituição da rede pública de equipamentos culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult - CE), homenageia o professor, jornalista e pesquisador cultural Gilmar de Carvalho (1949 - 2021) na exposição gratuita "Gilmar Presente".

A mostra abre nesta sexta-feira, 25, e segue disponível para visitação gratuita até 6 de outubro. Com produção do Mestre da Cultura João Pedro do Juazeiro, "Gilmar Presente" reúne xilogravuras, livros e esculturas como forma de celebrar a contribuição cultural deixada pelo homenageado.

