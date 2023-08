Paulo Betti deixa Globo: ‘Ela não tem mais a audiência que tinha’

Atualmente integrando o elenco de “Amor Perfeito”, novela do horário das 18 horas, o vínculo de Paulo Betti com a emissora de Roberto Marinho deve terminar em 15 dias .

Paulo estreou na Globo em meados de 1984, quando atuou nas novelas “Transas e Caretas” e “Vereda Tropical”. O ator de 71 anos de idade também participou das produções de “Tieta”, em 1989, “Mulheres de Areia”, 1993, “Hilda Furacão”, em 1998, “Os Maias”, de 2001, “Lado a Lado, “2012”, e “Órfãos da Terra”, de 2019.

Contrato de Paulo Betti na Globo será por obra

Com o fim do contrato exclusivo com a Rede Globo, Paulo poderá participar de projetos de plataformas de streaming. “É gostoso trabalhar na Globo, é uma grande empresa, mas é outro momento. (...) Agora poderei aceitar convites para filmes incríveis e de histórias maravilhosas que me chamem para fazer", conta.

Assim como outros artistas que não renovaram o vínculo exclusivo com a emissora, o ator também poderá participar de projetos especiais, sendo contratado por obra.



