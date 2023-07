Globo é processada em R$ 1 milhão por transfobia no ‘Fantástico’

A Rede Globo está sendo processada por transfobia durante uma reportagem no “Fantástico”. De acordo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, autora do processo, a produção jornalística veiculada em 2019 teve cunho transfóbico ao citar a um homem transsexual que foi morto em 2018.

Na ocasião, o “Fantástico” veiculou uma reportagem sobre Lourival Bezerra, homem trans que viveu por cerca de 50 anos utilizando documentos falsos. O programa o chamou de “mulher que se passava por homem”.

Segundo o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (IBRAT), a emissora faltou com respeito a Lourival, alegando que o correto era chamá-lo de “homem transsexual”.

A reportagem foi narrada por Poliana Abritta, apresentadora do programa na época, que anunciou: “Você vai conhecer hoje o segredo de Lourival. Mulher se passa por homem durante 50 anos. Nem a família sabia”.

Exibida em 3 de fevereiro de 2019, a edição do “Fantástico” ainda está disponível na plataforma da Globoplay, mas a reportagem sobre Lourival foi removida.

No processo movido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Globo deverá pagar R$ 1 milhão de indenização. No próximo dia 31 de agosto, está prevista uma audiência de conciliação no qual a emissora solicita a revisão do valor.



