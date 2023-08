Após ser demitida da Globo, repórter cearense vira assessora do governo Lula

Antes de seu desligamento da emissora, em abril, Giovana atuava como repórter de entradas ao vivo de Brasília do Jornal Hoje, e atualizava informações sobre política e economia.

Após quase 30 anos atuando como repórter da Globo, a jornalista cearense Giovana Teles foi desligada da emissora em abril deste ano. Em meados de julho, Teles começou a trabalhar como assessora de imprensa da secretaria-geral da Presidência da República, liderada por Márcio Macedo, ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Natural de Fortaleza (CE), Giovana ingressou na Globo em 1994, na TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará. Logo ganhou destaque e tornou-se repórter de rede, o que resultou em um convite para migrar para a Globo de Brasília. Inicialmente, trabalhou em jornais locais.

No ano de 2009, a jornalista começou a produzir conteúdo para o Jornal Nacional. Teles destacou-se durante as manifestações políticas de junho de 2013, bem como na Copa das Confederações da Fifa. Posteriormente, passou a trabalhar de forma fixa no Jornal da Globo, até 2020.