Ex-atores da Globo estão no elenco de novela da HBO Max

Os atores Deborah Evelyn, Isabela Garcia e Otávio Muller estão no elenco de "Dona Beja", novela da HBO Max que será protagonizada por Grazi Massafera

Após não renovarem os contratos com a Rede Globo, diversos atores da emissora carioca já possuem planos para o futuro fora da TV aberta. Ainda sem previsão de lançamento, a nova novela da HBO Max irá trazer no elenco atores que fizeram suas carreiras na Globo.

Intitulada “Dona Beja”, a nova produção do streaming da HBO Max terá no elenco Deborah Evelyn, Isabela Garcia e Otávio Muller. Protagonizado por Grazi Massafera, a novela é um remake da produção de 1986, da Rede Manchete, e terá 40 episódios.

Os três atores foram confirmados nesta quarta-feira, 25, pela Warner Bros. Discovery, empresa detentora da HBO Max. Na adaptação, Deborah Evelyn será a vilã. Este será o primeiro trabalho da atriz fora da Globo, emissora onde ficou por 40 anos.

Ainda não se sabe qual será os papéis de Isabela Garcia e Otávio Muller. A produção da novela está realizando testes de elenco e novos nomes devem ser revelados em breve.



Grazi Massafera deixa Globo e irá protagonizar nova série da HBO Max

A atriz Grazi Massafera está de casa nova. Com contrato fixo na Rede Globo encerrado desde novembro de 2021, a atriz de 41 anos de idade assinou com a HBO Max.

De acordo com informações do portal Hugo Gloss, Grazi irá estrelar “Dona Beija”, nova novela da plataforma de streaming. Remake da produção de 1986, da Rede Manchete, a produção da HBO Max irá contar com 40 episódios.

“Dona Beija” é uma adaptação de “A Vida em Flor de Dona Beija”, romance de Agripa Vasconcelos, lançado em 1966. “Me sinto muito feliz e honrada em fazer parte dessa personagem histórica que é real, que inspirou livro, novela e agora vai ter uma releitura tão especial!”, disse.

O remake ainda não tem data de lançamento, mas as produções já iniciaram. “Eu e a HBO já estávamos conversando muito e agora finalmente assumimos esse namoro. Vai ser lindo!”, contou Grazi.



