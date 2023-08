Cine Ceará: Inscrições para 33ª edição são prorrogadas; saiba mais

Os interessados em se inscrever na 33ª Edição do Cine Ceará agora terão até setembro; O evento acontece no final de novembro

As inscrições para as Mostras Competitivas da 33ª Edição do Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema foram prorrogadas e estarão abertas até o dia 18 de setembro. O evento está marcado para acontecer entre os dias 25 de novembro a 1º de dezembro em Fortaleza.

Cada categoria tem especificidades a serem seguidas pelos produtores e diretores no ato de submissão, mas todas indicam que os trabalhos devem ter sido concluídos a partir de 2022.

Para a seleção, a curadoria do Festival priorizará trabalhos inéditos e são reservados no mínimo 30% de participação para mulheres diretoras. Os filmes selecionados deverão ter legendas descritas em português para surdos e ensurdecidos em português. O regulamento completo, assim como as inscrições, estão disponíveis no site do Cine Ceará.



