Simony comemora última sessão de quimioterapia: 'Encerro uma etapa'

Cantora Simony realizou última sessão de quimioterapia e segue em tratamento para remissão do câncer no intestino

A cantora Simony deu mais um passo na busca da cura do câncer no intestino. Na quinta-feira, 19, a artista de 47 anos de idade revelou, em publicação no Instagram, que encerrou “mais uma etapa” do tratamento.

“Quero agradecer por tanto amor que recebi de vocês. Mesmo de longe, eu recebi cada reza, orações, promessas feitas por minha vida. Hoje encerro mais uma etapa. Não foi nada fácil, porém eu nunca perdi a fé em Deus”, detalha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início do mês de julho, Simony contou que daria início às três últimas sessões de quimioterapia. “Com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida”, escreveu à época.