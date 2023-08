Edinho Vilas Boas e família fazem show no Teatro Celina Queiroz

A Família Vilas Boas faz show neste domingo, 20, no Teatro Celina Queiroz, em campanha para retornarem a semifinal do Festival Nacional da Canção 2023

Mesclando composições autorais e homenagens à música nordestina e mineira, a Família Vilas Boas se apresenta neste domingo, 20, no Teatro Celina Queiroz, dentro da Universidade de Fortaleza (Unifor). Intitulado “Maré Vazante”, o show foi montado para arrecadar recursos para o retorno do grupo a Minas Gerais, onde participam da semifinal do Festival Nacional da Canção 2023.

O trio, formado pelo cearense Edinho Vilas Boas e seus filhos Yayá e Vinicius VIlas Boas, foi para Minas em agosto participar das eliminatórias do Festival, concorrendo com duas músicas. A escolhida para a semifinal foi a canção que título ao show, uma parceria com o gaúcho Raul Maxwell.

Com 30 anos de carreira e veterano em festivais de todo o Brasil, como no Festival de Ilha Solteira (SP), Edinho afirma ser “emocionante e de grande alegria” representar o Ceará em um dos maiores e mais antigos festivais do País ao lado dos filhos.