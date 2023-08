Chico Buarque é internado e realiza cirurgia de alta complexidade

Chico Buarque realizou uma cirurgia no joelho direito; procedimento cirúrgico do músico foi realizada para corrigir uma articulação desgastada

O músico Chico Buarque passou por uma cirurgia no sábado, 12, para tratar de um problema no joelho. Internado desde o fim de semana, o artista de 79 anos de idade segue em observação e deve ser liberado dentro dos próximos dias.

As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo, que detalhou que a cirurgia no joelho direito do músico, chamada de artroscopia, foi realizada para corrigir uma articulação desgastada.

Sem abrir mão de praticar esportes, incluindo o futebol, a cirurgia se deu por conta do risco de Chico Buarque ter problemas mais graves e perder a mobilidade do membro com o tempo.