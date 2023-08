Zezé di Camargo comenta futuro com Luciano após problemas na voz

Após voz falhar várias vezes durante os shows da dupla com o irmão Luciano, Zezé di Camargo revela que irá reduzir números de show

Atualmente com 60 anos de idade, a voz de Zezé falhou durante alguns dos shows realizados este ano junto com Luciano, seu irmão, o que fez com que os fãs da dupla sertaneja ficassem preocupados com a condição do artista.

“Eu acho que vamos diminuir os shows da dupla no ano que vem. É a minha pretensão… No mês de junho, por exemplo, fizemos 17 shows. Não há necessidade de fazermos isso mais, até a idade não permite isso mais”, explica.

Após passar por momentos em que suas habilidades vocais foram questionadas, o cantor Zezé di Camargo comentou sobre a situação e o futuro na música. Durante a participação no podcast “Pod ou Quá?", exibido na última semana, o sertanejo revelou a possibilidade de reduzir o número de shows.

Zezé di Camargo revela planos para o futuro na música

“Hoje eu canso muito mais. A voz não tem mais aquela potência de quando eu tinha 30 anos”, revelou ao admitir os problemas na voz que causaram falha e desafinação. E continuou: “Podia cantar dez horas e a voz estava lá. Hoje, eu canto duas e tem que ter um descanso, tem que fazer exercício de voz.”.

"Para eu manter a quantidade de shows do Zezé Di Camargo&Luciano, mais o meu show acústico, aí 'estou morto'. Ele também vai fazer as coisas gospel dele, e acho que no ano que vem a gente diminui bastante a agenda da dupla", conta.

Falha na voz do cantor Zezé di Camargo

Em maio, a voz de Zezé também falhou durante um dos shows dos cantores sertanejos. Na época, os fãs de Zezé di Camargo e Luciano comentaram sobre a falta de acompanhamento fonoaudiólogo ao longo da carreira, o que pode ter afetado as condições vocais do músico.

No início de junho, Zezé comentou sobre o ocorrido, afirmando que “qualquer profissional está sujeito a erros”. Dividindo o palco com seu irmão Luciano, Zezé culpabiliza a mídia pela repercussão negativa do “erro humano”.

“As pessoas usam muito isso para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira!”, afirmou.



