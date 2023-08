Paul McCartney no Brasil: terceiro show em São Paulo é anunciado

Previsto para ocorrer no dia 10 de dezembro , um domingo, as vendas dos ingressos para o novo show extra em São Paulo têm início nesta quinta-feira, 17.

Na cidade de São Paulo, os ingressos para o segundo show , marcado para o dia 3 de dezembro, esgotaram. Com a grande procura para a apresentação do Beatle na capital paulista, um terceiro show foi anunciado.

Paul McCartney volta ao Brasil este ano para shows nos meses de novembro e dezembro. Com apresentações nas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), a venda dos ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil estão abertas.

Os interessados no show de Paul McCartney em São Paulo vão poder adquirir os ingressos de forma on-line a partir das 14 horas, no site da Eventim, e na bilheteria oficial, a partir das 15 horas.



LEIA TAMBÉM Beatles planejam música inédita com voz de John Lennon extraída por IA

Já os ingressos para o show na cidade do Rio de Janeiro, marcado para ocorrer no dia 16 de dezembro, também estão esgotados. Informações sobre show extra na cidade carioca não foram reveladas até o momento.

Saiba como comprar os ingressos para os shows da turnê “Got Back Tour”, de Paul McCartney no Brasil:

Paul McCartney em Brasília

Quando : quinta-feira, 30 de novembro



: quinta-feira, 30 de novembro Onde : Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte, Brasília - Distrito Federal)



: Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte, Brasília - Distrito Federal) Quanto : de R$500 a R$990 (valores de inteira)



: de R$500 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Brasília



Venda presencial: portão L da Arena BRB, a partir das 13 horas; e Loja Eventim (Brasília Shopping), a partir de sábado, 12, às 10 horas

Paul McCartney em Belo Horizonte

Quando : domingo, 03 de dezembro



: domingo, 03 de dezembro Onde : Arena MRV (rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte)



: Arena MRV (rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte) Quanto : de R$480 a R$990 (valores de inteira)



: de R$480 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Belo Horizonte



Venda presencial: bilheteria Arena MRV, a partir das 10 horas; e Loja Eventim (Shopping 5ª Avenida), a partir de sexta-feira, 11

Paul McCartney em São Paulo [esgotado]

Quando : domingo, 3 de dezembro



: domingo, 3 de dezembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Ingressos esgotados

Paul McCartney em São Paulo [esgotado]

Quando : sábado, 9 de dezembro



: sábado, 9 de dezembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Ingressos esgotados

Paul McCartney em São Paulo [show extra]

Quando : domingo, 10 de dezembro



: domingo, 10 de dezembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Quanto : de R$420 a R$990 (valores de inteira)



: de R$420 a R$990 (valores de inteira) Venda on-line : no site Eventim a partir de quinta-feira, 17, às 14 horas



: no site Eventim a partir de quinta-feira, 17, às 14 horas Venda presencial: na bilheteria B do Allianz Parque, a partir de quinta-feira, 17, às 15 horas

Paul McCartney em Curitiba

Quando : quarta-feira, 13 de dezembro



: quarta-feira, 13 de dezembro Onde : Estádio Couto Pereira (rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba)



: Estádio Couto Pereira (rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba) Quanto : de R$440 a R$990 (valores de inteira)



: de R$440 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Curitiba



Venda presencial: bilheteria 2 do Estádio Couto Pereira, a partir das 13 horas

Paul McCartney no Rio de Janeiro [esgotado]

Quando : sábado, 16 de dezembro



: sábado, 16 de dezembro Onde : Estádio do Maracanã (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã, Rio de Janeiro)



: Estádio do Maracanã (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã, Rio de Janeiro) Ingressos esgotados

Paul McCartney no Brasil

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows realizados em São Paulo e Curitiba. Em 2013, o eterno Beatle veio a Fortaleza com a turnê "Out there", onde realizou um show na Arena Castelão.

Memórias do Medo: confira o trailer do novo filme do O POVO+

Todo mundo tem uma história de medo para contar e o sobrenatural é parte da vida de cada um ou das famílias. Alguns convivem com o assombro das manifestações ou rezam para se libertar das experiências inesperadas. Saiba mais sobre “Memórias do Medo” clicando aqui