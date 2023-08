Documentário da Xuxa: Quem é Junno Andrade, marido da apresentadora

Junno Andrade é ator e apresentador, mas começou sua carreira como cantor, em 1988, quando lançou seu primeiro álbum, que continha os hits Amor Clandestino e O Primeiro Amanhecer. Em 1996, ele parou de cantar e se dedicou à carreira de compositor.

Então, ele ingressou na carreira de ator e fez sua primeira novela no SBT, Corações Feridos, em 2012.

Ganhou reconhecimento em 2016, ao interpretar o Santiago da novela "Salve Jorge", da Rede Globo. O personagem era dono de uma boate em Ibiza e traficante de bebês.

Depois, se transferiu para a Record TV e fez as novelas Escrava Mãe e Apocalipse. Em 2018, tornou-se repórter do reality Power Couple Brasil e do Dancing Brasil, onde está atualmente.

Junno Andrade, namorado de Xuxa, tem dois filhos de relações anteriores

Na vida amorosa, Junno namorou a Miss Brasil Márcia Gabrielle, em 1985.

Em 1998, namorou a apresentadora Cléo Brandão com quem teve seu primeiro filho, Vinícius. O relacionamento dos dois chegou ao fim em 1999.