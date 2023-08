Casa da Barbie: Shopping de Fortaleza promove concurso cultural

Após viralizar nas redes sociais por montar um cenário temático para o filme “Barbie” feito de papelão, o Shopping Parangaba anunciou nesta sexta-feira, 11, um concurso para escolher a melhor “casa da Barbie”.

Nomeado “A Minha Casa da Barbie”, o concurso cultural tem a proposta de reviver a nostalgia da brincadeira com a boneca e promover a diversão dos participantes, além de incentivar a criatividade do público que visita o shopping localizado no bairro Parangaba.

Para participar do concurso que irá eleger a melhor “casa da Barbie” de Fortaleza, o interessado deverá construir o brinquedo, tirar uma foto da sua casa montada e publicar no Story ou Feed do Instagram, marcando o perfil do Shopping Parangaba.

Na postagem, também é preciso usar a hashtag #minhacasadabarbie. É preciso estar seguindo a conta do Instagram shopping e manter o seu perfil “aberto”, ou seja, no modo público. O Shopping Parangaba irá entrar em contato com os participantes confirmando a participação no concurso.

O vencedor do concurso “A Minha Casa da Barbie” irá ganhar acesso ao cinema do UCI durante 1 ano e uma casa da Barbie de brinquedo completa. O período de participação tem início nesta sexta-feira, 11, e vai até o dia 31 de agosto.

