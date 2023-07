Barbie recicladora: shopping de Fortaleza viraliza com decoração

Um shopping de Fortaleza viralizou nas redes sociais com o espaço temático pensado para a divulgação do filme da Barbie; confira imagens

Nesta quinta-feira, 27, um shopping de Fortaleza (CE) viralizou nas redes sociais com o espaço temático pensado para divulgação do filme da Barbie. Com cama, armário e mesa de jantar, a decoração artesanal acabou recebendo diversas críticas dos internautas no Twitter, que acusaram o estabelecimento de “falta de orçamento”.

Pelas imagens divulgadas, é possível observar que o espaço foi montado com cartolinas, papelão, latas de tinta e caixa de plástico. O OPOVO entrou em contato com a assessoria do shopping para obter um posicionamento, mas não recebeu retorno.

Na internet, os comentários foram muitos, divididos entre opiniões negativas e positivas. “Está a cara de trabalho de escola”, comparou um. “Os funcionários só tinham papelão, tinta rosa e um sonho”, apontou outro.

A situação acabou virando memes para alguns que apontaram que a dona do local seria a “Barbie recicladora". Outra pessoa disse que era da “Barbie estagiária da prefeitura”. “Um dia ela vai vencer, estou na torcida!”, ainda completou.

Alguns internautas decidiram reconhecer o esforço e criar algo para entrar no clima do filme. “Eu achei bonitinho. Pelo menos as crianças de lá também vão ter a oportunidade de tirar uma foto no cenário da Barbie. Não entendo o deboche do pessoal nisso”, disse um.

Outros adoraram o cenário e ainda trouxeram uma reflexão para a decoração. “Totalmente dentro da realidade de quem tinha Barbie (muito das vezes falsa ou a Susie) e não tinha dinheiro pra casinha da Barbie. As minhas eram assim e de isopor. Eu amei o cenário”, elogiou um perfil. “Claramente uma referência à primeira casa da barbie que era de fato toda feita de papelão!”, relembrou outro.

