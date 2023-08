Christian Chávez, do RBD, comemora aniversário com tema da Barbie

O integrante do RBD, Christian Chávez, comemorou seu aniversário em uma grande festa rosa da Barbie com a presença dos companheiros de banda

Em uma festa totalmente em tons de rosa, o ator e cantor Christian Chávez, integrante do grupo mexicano RBD, comemorou seus 40 anos com uma festa temática da Barbie. A festa contou com a presença dos companheiros de grupo do cantor, Dulce Maria, Anahi, Maite Perroni e Christopher Uckermann.

Em postagens no Instagram, o cantor mostrou como estava a festa: balões e flores rosas, bolo da Barbie com um boneco representando ele e uma caixa da boneca para tirar fotos. A legenda de uma das publicações também seguiu a temática. “Hi, Barbie!”, escreveu o ator a frase do filme que viralizou na internet.

A roupa de Christian, que interpretava Giovanni na novela “Rebelde”, era completamente rosa e a maioria dos outros RBDs seguiram a regra com pelo menos uma peça na cor. A “exceção” foi Dulce Maria, que estava vestida de preto, mas usou um sapato rosa para combinar.

Após anos separados, o RBD voltará aos palcos com a “Soy Rebelde Tour”. Do grupo original formado na novela mexicana, apenas Alfonso Herrera, o Miguel, não estará participando. No Brasil, todos os shows estão com os ingressos esgotados.

A turnê também passará por famosas arenas nos Estados Unidos, como Madison Square Garden em Nova Iorque, estádios em Chicago e Los Angeles. O país patrono da banda também recebe show no estádio Foro Sol, na Cidade do México.