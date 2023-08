Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 10, até domingo, 13

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 10 de agosto (10/08), até domingo, 13 de agosto, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e Riomar Fortaleza

Asteroid City



O roteiro de uma convenção dos Astrônomos Júnior/Cadetes do Espaço, organizada para reunir estudantes de todo o país, e suas famílias, para uma competição escolar de bolsas de estudos é espetacularmente interrompido por eventos que podem impactar e transformar o mundo.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar.

Horários do filme

Cinépolis Riomar

Dublado

14:45

20:45

Mamamoo: My con the Movie



Junte-se às novas potências do K-pop enquanto eles embarcam em sua primeira turnê mundial no aguardado filme MAMAMOO: MY CON THE MOVIE. O documentário sul-coreano acompanha o grupo de k-pop Mamamoo, formado pelas idols Solar, Moon Byul, Whee In e Hwa Sa e que fez sua estreia em 2014.