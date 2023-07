Barbie milionária? Saiba quanto custaria a casa da Barbie na vida real

A mansão Dreamhouse, inspirada na boneca Barbie, está localizada na cidade de Malibu, na Califórnia. Ela foi lançada na plataforma de aluguéis Airbnb, para os fãs que desejam alugar o imóvel. Um estudo feito pela CoreLogic, fornecedora global de análises de propriedades, constatou que, caso estivesse disponível para a venda, o valor poderia chegar a R$ 13,2 milhões.

A mansão teria custado US$77.537, aproximadamente R$365,9 mil, mas há 61 anos, quando a Dreamhouse foi lançada. Atualmente, o valor seria de U$ 2,8 milhões (R$ 13,2 milhões).

Barbie: Mansão inspirada na boneca recebe hóspedes este mês

A mansão de Malibu está disponível pelo Airbnb neste mês de julho, em alusão à estreia do filme da Barbie nos cinemas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A casa recebeu uma nova decoração inspirada no personagem Ken, interpretado por Ryan Gosling no longa. O quarto possui peças usadas por Ryan no filme, como o look de caubói com a jaqueta com franjas e uma bota. Além de detalhes com cavalos assim como a versão vista na tela do cinema.

Detalhe da mansão inspirada na casa da Barbie Crédito: Reprodução/ Casa.com.br

As estadias serão fixadas nos dias 21 e 22 deste mês. Os hóspedes interessados deverão fazer a reserva do local a partir de 17 de julho, e serão responsáveis pelos custos financeiros de deslocamento, segundo o portal UOL.