Speak Now: Taylor Swift altera letra de música em regravação do álbum

A canção "Better Than Revenge" recebeu críticas em seu lançamento original pelo teor da composição, considerado machista; veja as alterações feitas por Taylor

A regravação do terceiro álbum de estúdio da cantora Taylor Swift, intitulado “Speak Now”, inclui seis novas faixas, mas a novidade da versão ficou com a já conhecida “Better Than Revenge”. Um trecho considerado problemático foi alterado por Swift, dividindo a opinião dos fãs.

O original, lançado em 2010 pela artista, supostamente fazia referência à namorada de Joe Jonas, Camilla Belle, após o término do cantor com Taylor. “Ela não é uma santa e ela não é o que você pensa, ela é uma atriz / Ela é mais conhecida pelas coisas que faz na cama”, dispara a cantora na música.

A vingança musicada da norte-americana não foi recebida positivamente por alguns críticos da indústria, que acusaram a cantora de “slut-shaming”. O termo é definido como uma forma de atacar mulheres por sua vida sexual, por exemplo.

Em seu novo refrão, uma Taylor de 33 anos substitui a “cama” de “Better Than Revenge (Taylor’s Version)” por “ele era uma mariposa na chama / Ela estava segurando os fósforos”, dividindo a opinião dos fãs.

“Até o deboche na voz da taylor (sic) melhorou, no final não fez diferença e a música melhorou”, destaca positivamente um usuário do Twitter sobre as alterações feitas.

Alguns fãs adotaram positivamente a mudança em "Better Than Revenge" Crédito: Reprodução/Twitter

Os que discordaram da opinião também escolheram a rede social para brincar com as mudanças, criando memes sobre o assunto.

não foi dessa vez better than revenge pic.twitter.com/L2VnmzDj0a — ²⁵·¹¹ long live (taylor's version) (@faelpirata) July 7, 2023

se a taylor tiver mudado mesmo a letra de better than revenge nós iremos para os quartéis queremos rivalidade feminina SIM pic.twitter.com/B92BPKH5Lv

— when manu falls in love (@bruckerzinha) July 5, 2023

Speak Now: confira regravação de "Better Than Revenge"

Escute a seguir as alterações feitas por Taylor Swift em sua regravação de "Better Than Revenge".

Speak Now: por que Taylor Swift regrava os seus álbuns?

O processo de regravação dos seis álbuns anteriores de Taylor Swift, de sua estreia country autointitulada (Taylor Swift) até “Reputation”, está relacionada com a aquisição dos direitos de gravação pelo empresário Scooter Braun.

A cantora afirmou não ter sido informada pela antiga gravadora (Big Machine Records) sobre o acordo até o momento em que ele foi finalizado e exposto na mídia. “Por anos eu pedi, implorei por uma chance de possuir meu trabalho”, confessou em carta aberta aos fãs, compartilhada nas redes sociais.

O primeiro relançamento foi o segundo álbum da artista, “Fearless (Taylor’s Version)”, com a presença de novas músicas que não haviam sido escolhidas na versão original. O conceito foi chamado de “From the Vault”, ou seja, músicas do “baú” de Taylor.

Speak Now: Taylor Swift no Brasil

A cantora se apresentará no Brasil em novembro de 2023, com shows esgotados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com sua “The Eras Tour”, celebrando todas as criações de Swift ao longo dos anos.

