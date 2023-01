Perfis fakes eróticos incomodam usuários do Instagram com interações indesejadas

Usuários do Instagram têm percebido uma movimentação estranha nos perfis. Isto porque uma onda de contas fakes de cunho erótico tem tomado conta da rede social. Internautas que utilizam a plataforma de maneira pública ou seja, quando o perfil não está fechado, têm relatado visitas indesejadas nos stories e mensagens diretas de perfis eróticos “oferecendo” conteúdo adulto.

A prática que consiste em SPAM, quando mensagens são enviadas sem autorização, tem feito com que internautas se estressem com o Instagram. Esses robôs ou “bots” - como são conhecidos popularmente no âmbito digital - curtem stories e mandam mensagens em português e inglês com links e promessas de natureza erótica.

No Twitter, uma publicação viral demonstra a indignação do público com a prática. Um usuário publicou que estava sentindo falta da presença “das queridas” para melhorar o engajamento. O post já conta com mais de 73 mil curtidas e 20 mil compartilhamentos.

Todo dia essas queridas curtindo meus stories melhorando o engajamento pic.twitter.com/234a3aVAnL — phyu (Top 0.0%) (@phydeel) January 17, 2023

Nas respostas da publicação, diferentes pessoas também se mostraram descontentes com a aparição indesejada dessas contas e alguns internautas até brincam com a situação.

"Achei que eu era especial, mas essas falsas visitam todo mundo", brincou um perfil nos comentários da publicação.

De acordo com as respostas, percebe-se que o problema não é resolvido facilmente, uma vez que, mesmo após bloquear as contas continuam aparecendo, reagindo aos stories e enviando mensagens não solicitadas.

Para a estudante de Medicina, Cibele Pontes, de 22 anos, a prática é incômoda porque atrapalha o fluxo da interação com colegas e família durante o dia. "Às vezes recebo notificações e vou checar, porque pode ser algo importante e é sempre essas contas[bots] interagindo repentinamente”, disse Cibele.

Por que esse problema acontece?

Em entrevista ao O POVO, o professor do departamento de computação da Universidade Federal do Ceará (UFC), Miguel Franklin, explicou que o objetivo desses perfis fakes é atrair a atenção dos usuários para possíveis armadilhas, desde a venda para acessar sites de pornografia até golpes cibernéticos.

“Essas contas existem com o mesmo intuito daquelas antigas propagandas de cerveja sexistas, que apresentavam mulheres de biquíni para chamar a atenção dos homens, principal nicho do consumo de cerveja. Isto é, marketing de nicho. Um marketing bem agressivo e no limiar da legalidade”, exemplificou Miguel.

Um dos meios para amenizar esse contratempo seria reforçar os mecanismos de segurança para a criação de novas contas na plataforma.

No entanto, o professor destaca que uma instituição como a META, empresa responsável pelo Instagram, não tem dificultado o aparecimento de bots, dado que a rede social oferece apenas a verificação do e-mail como ferramenta de segurança, fato que facilita o surgimento de contas spams já que diminui a burocracia para a criação de bots eróticos.

Como acabar com essa prática?

Miguel pondera que é tecnicamente complicado acabar com essa prática, uma vez que o bloqueio de bots não acontece de modo imediato devido ao tempo que as plataformas levam checar e detectar uma conta considerada maliciosa. O professor aponta que durante esse período o bot já pode ter espalhado diversos links, dificultando a resolução desse problema.



Por conta do processo de verificação de perfis fakes, é inviável para o usuário comum das redes sociais combater de maneira direta essas contas, uma vez que o público teria de enfrentar uma etapa de verificação para interações simples na plataforma.

“Não se conseguiu uma forma automatizada de barrar os bots. Já pensou se, para cada curtida que você fosse dar, você precisasse ‘clicar nas imagens de faixa de pedestre’ para provar que você é humano. Mas é relativamente fácil identificar esses usuários fakes. Geralmente, eles têm nome de usuário longos e com mistura de números. As fotos são, comumente, chamativas com mulheres com pouca roupa”, comentou Miguel.

Desse modo, ele ressalta que alguns cuidados como não clicar ou compartilhar links suspeitos é uma forma de evitar a propagação de golpes

Como denunciar essas contas?



O Instagram disponibiliza a opção de denunciar essas contas como forma paliativa de prevenção, dado que o surgimento de novos perfis continuam acontecendo na plataforma.



1 - Selecione o perfil que deseja denunciar

2 - Clique no símbolo indicado por três pontos “...”

3 - Em seguida, escolha a opção denunciar

4 - Então, opte pela opção “algo sobre essa conta”

5 - Logo após, selecione “outro motivo” e depois “spam”



Por fim, a plataforma disponibilizará as opções “bloquear essa conta” ou “restringir essa conta”.



