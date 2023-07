Spotify lança experiência "The Eras" para fãs da Taylor Swift; saiba mais

O Spotify lançou nessa quarta-feira, 26, uma experiência interativa baseada na “The Eras Tour”, a atual turnê de Taylor Swift, que terá shows no Brasil. Para realizar o teste, o usuário deve acessar a versão mais atualizada do aplicativo e entrar com o link do site oficial no seu dispositivo.

“Você está na sua era Folklore? Ou você se inclinaria mais para a sua Era Lover? Taylor Swift lançou 10 álbuns de estúdio, cada um evocando seu próprio tema e jornada para os ouvintes”, diz o texto de apresentação da plataforma.

Após acessar o site oficial, o Spotify mostra os 10 álbuns da Taylor para que os fãs criem seu ranking pessoal da cantora, incluindo as versões “Taylor’s Version”. Então, você recebe um card com as escolhas para compartilhar nas redes sociais.

