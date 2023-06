Ingressos da Taylor Swift: tudo sobre a venda dos bilhetes no Brasil

Um dos assuntos mais falados nos últimos dias foi sobre a venda de ingressos para o show da Taylor Swift, com o registro de muitos casos de filas longas e disputas com cambistas, além da presença do Ministério Público, que foi acionado. A cantora norte-americana se apresentará com sua turnê “The Eras” em novembro de 2023.

Ingressos da Taylor Swift: filas longas e disputas com cambistas

De acordo com relatos de quem estava nas filas antecipadamente, a TF4, empresa organizadora dos shows, mudou o planejamento dos horários para o recebimento de senhas em cima da hora. Com isso, uma confusão se estabeleceu.

Diversos cambistas então ameaçaram as pessoas das filas e compraram ingressos para revender por um valor muito acima do preço inicial.

Para comprar o ingresso online, a fila chegou a ter mais de 2 milhões de pessoas à espera de bilhetes que se esgotaram em menos de 20 minutos.

Ingressos da Taylor Swift: investigações do Procon e MP

Nessa segunda-feira, 12, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Paulo emitiu uma notificação à TF4, após grupo de pessoas derrubarem grades ao saber que não tinham entradas suficientes.

Segundo uma análise ainda preliminar das reclamações de clientes registradas no site do Procon, os ingressos vendidos teriam se esgotado em poucas horas nos canais oficiais de venda, porém estariam sendo oferecidos e divulgados em outros sites paralelos por valores muito mais altos.

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) solicitou ao Ministério Público de São Paulo um ampliação nas investigações sobre os shows para analisar os relatos de ameaças e ações ilegais de cambistas.

A solicitação é de que as denúncias sejam investigadas junto às que já existem sobre os shows de RBD, vendidos pela empresa Eventim.

Ingressos da Taylor Swift: quanto e como comprar

O valor dos ingressos para o show da Taylor Swift variam entre R$ 190 (meia) e R$ 1050 em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, os preços são de R$ 75 (meia) a R$ 950. Para os shows, existem pacotes VIP com direito a souvenirs e outras lembranças, que variam entre R$ 1250 a R$ 2250 por pessoa.

Para comprar os ingressos para as apresentações da cantora, os interessados podem acessar o site http://taylorswifttheerastour.com.br/ ou também ir nas bilheterias oficiais. Em São Paulo, o espaço fica no Allianz Parque - bilheteria do portão B. E no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos - Bilheteria Sul.

Ingressos da Taylor Swift: quando serão os shows

Os shows da turnê "The Eras", de Taylor Swift estão marcados para acontecer em novembro deste ano. Nos dias 18 e 19 de novembro, Taylor se apresenta no Rio de Janeiro. Já nos dias 24, 25 e 26, os shows acontecem em São Paulo.