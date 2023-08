Investigação contra Cardi B por jogar microfone é encerrada

A cantora cantava o hit “Bodak Yellow” quando foi surpreendida com a bebida vinda de alguém da plateia. Supostamente, esse foi o motivo para a artista reagir jogando seu microfone. Depois, os seguranças desceram do palco e retiraram a fã do evento.

“Agora as pessoas estão fazendo isso pra hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", comentou Anitta em vídeo publicado em suas redes sociais.

Leia Mais Harry Styles se machuca após ser atingido por objeto jogado por fã

Fã de Pink arremessa bolsa de cinzas da mãe durante show da cantora

Bebe Rexha é atingida por celular de fã durante show, veja vídeo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui