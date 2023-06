Bebe Rexha é atingida por celular de fã durante show, veja vídeo

Neste domingo, 18, a cantora Bebe Rexha foi atingida por um celular durante o show que fazia em Nova York. O aparelho foi jogado por alguém da plateia e fez com que a cantora caísse no chão de joelhos.

Em vídeo publicado por internautas, a cantora é vista sendo atingida pelo objeto enquanto caminhava para perto da plateia. Após o impacto, ela coloca a mão no rosto, vira de costas e cai. Imediatamente a equipe de Bebe sobe no palco para ajudá-la e tirá-la de lá.

"Um show absolutamente ótimo arruinado por um fã que jogou um celular na Bebe Rexha. Espero que ela esteja bem depois disso", escreveu o fotógrafo Alex Chavez que registrou o incidente.

A polícia de Nova York confirmou em um comunicado que Nicolas Malvagna, de 27 anos de Nova Jersey, foi preso sob a acusação de agressão por jogar o telefone "intencionalmente".

Nesta segunda-feira, 19, Bebe publicou em suas redes sociais duas imagens mostrando seu atual estado. Na primeira, ela aparece com dois curativos em cima do ferimento. Em outra, ela mostra o corte no supercílio. A cantora escreveu na legenda que "está bem".

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5